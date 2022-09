La foto della lapide della regina Elisabetta II apparsa sui social

Svelata ufficialmente la lapide della regina Elisabetta II. La mossa è arrivata direttamente da Buckingham Palace che, cinque giorni dopo la sepoltura della sovrana nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor, ha diffuso una foto.

La tomba è stata posizionata nel memoriale di Giorgio VI, padre di Elisabetta II morto nel 1952 e sulla lapide sono incisi i nomi dei genitori della regina, quello della sovrana e di suo marito Filippo. La lapide è realizzata in marmo nero belga intagliato a mano, intarsiato con lettere in ottone, "per armonizzarsi con la pietra precedentemente installata nella cappella”. Lo spiegano proprio da Buckingham Palace, che ha diffuso la foto ma alcune immagini erano apparse in precedenza sui social media.