Lapo Elkann affitta un boeing e porta in salvo 150 ucraini

"Per il nostro matrimonio Joana e io abbiamo chiesto ai nostri ospiti di fare una donazione a #FondazioneLAPS. Con la somma raccolta abbiamo deciso di supportare il Popolo ucraino con diverse azioni. Oggi abbiamo affittato un Boeing": così Lapo Elkann condivide sui social il gesto che, deciso con la moglie Joana Lemos, ha permesso di portare a termine un'operazione di salvataggio di 150 ucraini portati in Portogallo insieme a 10 cani e 5 gatti. "Auguro a loro di ritrovare la serenità. Un grande grazie al Sindaco di Cascais per il supporto" ha aggiunto ancora l'imprenditore erede della famiglia Agnelli che nel Paese della penisola iberica vive insieme alla ex campionessa di rally sposata lo scorso 7 ottobre.

Il progetto è stato coordinato dalla Fondazione LAPS, creata dallo stesso Lapo nel 2017 per sostenere iniziative e progetti a beneficio di bambini nati in famiglie economicamente svantaggiate, vittime di abusi o particolari bisogni educativi. Prima di questa operazione l'imprenditore aveva già manifestato l'intenzione di schierarsi drasticamente contro l'invasione dell'Ucraina sospendendo la distribuzione in Russia degli occhiali Italia Independent "in segno di piena e totale solidarietà con il popolo ucraino".

Per il nostro matrimonio Joana e io abbiamo chiesto ai nostri ospiti di fare una donazione a #FondazioneLAPS. Con la somma raccolta abbiamo deciso di supportare il Popolo ucraino con diverse azioni. Oggi abbiamo affittato un Boeing ?? pic.twitter.com/6rLn5OHmxy — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 25, 2022

Chi è Joana Lemos, moglie di Lapo Elkann

Nata il 24 aprile 1973, di origini portoghesi, Joana Lemos (all'anagrafe Joana Mascarenhas de Lemos) è una ex pilota di rally. Con Lapo, l'unione è privata e professionale: mentre lui infatti è oggi presidente della Fondazione Laps, creata dall'imprenditore nel 2016 con lo scopo di sostenere i bambini meno fortunati, Joana ne è vicepresidente. Joana ha corso in moto dal 1990 al 1995 e in automobile dal 1996 al 2004. Quando si è ritirata, ha continuato a coltivare una carriera nel mondo dello sport, organizzando importantissimi eventi sportivi. Nel suo passato sentimentale, c'è il matrimonio durato 18 anni con Manuel Reymão Nogueir. Nel 2014 si sono separati. La coppia ha avuto due figli Tomas e Martim.

Lapo e Joana si sono sposati il 7 ottobre scorso, giorno del compleanno di Lapo. "Senza questa donna non avrei fatto i passi che ho fatto", ha affermato tempo fa l'imprenditore: "A lei devo la serenità, è la donna della mia vita (...) Quando l’ho vista la prima volta ho detto ‘è lei la quella che voglio’. E’ forte intelligente e sensibile. Gran parte della serenità che ho è merito suo".