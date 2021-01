Lapo Elkann, la dichiarazione d’amore per la compagna a ‘Domenica In’

Lapo Elkann è stato protagonista di una lunga intervista nella puntata di ‘Domenica In’ del 17 gennaio. Con indosso una T-shirt bianca e i capelli biondo platino, l’erede di casa Agnelli è tornato in tv per parlare di sé, dell’impegno della fondazione Laps nata per sostenere i minori e contrastare situazioni di disagio, ma anche degli aspetti più importanti di una vita privata ora serena accanto alla compagna Joanna Lemos a cui ha rivolto un’autentica dichiarazione d’amore.

Lapo Elkann a Domenica In: l’intervista con Mara Venier

“La mia vita era sempre stata incentrata sull'io, ora è incentrata sul noi”, ha esordito Lapo Elkann accolto con affetto da Mara Venier nel salotto di Domenica In. “Sei un nipotino al quale voglio bene. Ti sono sempre stata vicina, nei momenti difficili come in quelli più belli. In ogni vita, ci sono cadute e poi ci si rialza. Ti ho sempre voluto bene e ho sempre cercato di capirti”, le parole della conduttrice all’imprenditore che, senza scendere nel dettaglio delle vicende dolorose che lo hanno riguardato, ha saputo raccontarsi senza indugiare nei dettagli di un passato non semplice, in cui la famiglia di origine ha avuto un peso determinante. “Cresciuto in una gabbia dorata? Sì, forte, ma sempre in gabbia ero”, ha affermato Elkann che sui particolari più intensi ha indugiato solo parlando della sua storia con Joanna, serenamente al suo fianco da quasi un anno.

La dedica d’amore di Lapo Elkann alla fidanzata Joanna

Circa un anno fa Lapo Elkann è stato vittima di un bruttissimo incidente a Tel Aviv. L’imprenditore restò in coma per qualche tempo e oggi ha ricordato quell’episodio come fondamentale per un cambiamento drastico: “Credo in Dio. In quel momento ho avuto una prospettiva della vita diversa, credo che la voce sia venuta da su. Mio nonno, Giovannino, Edoardo… li ho visti come angeli custodi”, ha confidato prima di parlare di Joanna, conosciuta in un ristorante e subito individuata come la donna della sua vita.

“Senza questa donna non avrei fatto i passi che ho fatto”, ha affermato: “A lei devo la serenità, è la donna della mia vita. Mi permette di fare la differenza ogni giorno. E’ l’unica che ama e supporta Lapo ogni giorno”, ha detto di lei: “Quando l’ho vista la prima volta ho detto ‘è lei la quella che voglio’. E’ forte intelligente e sensibile. Gran parte della serenità che ho è merito suo”. Con lei, già madre di due figli, Lapo ha affermato di sognare di consolidare una vita famigliare già felice: “Se lo vorrà costruirò con lei una famiglia. Quando la vedo sono orgoglioso di averla accanto”, le sue parole: una sincerità molto apprezzata dai telespettatori che a lui hanno riservato commenti di grande stima.

