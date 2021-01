Lapo Elkann pronto alle nozze con Joanna Lemos: la foto dello spettacolare anello di fidanzamento

Lapo Elkann è pronto al grande passo: le nozze con Joanna Lemos, campionessa di rally che da circa un anno è al suo fianco, sono nell’aria e il prezioso anello di fidanzamento che compare sull’anulare della donna della sua vita è simbolo di un amore che adesso aspetta solo la formale consacrazione. "È l'unica che abbia saputo fare emergere la versione migliore di me. Ha colmato i miei buchi emotivi e con lei voglio formare una famiglia" ha rivelato l'imprenditore in una intervista esclusiva al settimanale Chi che ha pubblicato le immagini della coppia sulla neve a St. Moritz e i dettagli dello spettacolare gioiello.

Lapo Ekann e l’amore per Joanna Lemos: “Questo anello è il simbolo della nostra unione”

“È un anello in stile art decò ma con una novità, cioè che la struttura attorno ai diamanti è in titanio che è il simbolo della nostra unione perché è un materiale che deriva dal mondo dell’automobilismo e quindi rappresenta la forza del legame e le nostre passioni”, ha spiegato Lapo Elkann descrivendo i dettagli del prezioso gioiello donato alla fidanzata: “È un anello che unisce tradizione e innovazione, passione e amore”.

Al settimanale diretto da Alfonso Signorini il rampollo di casa Agnelli ha raccontato di aver sorpreso la sua fidanzata donandole l’anello una mattina, al risveglio: “E’ stato il modo migliore per iniziare la giornata”, ha rivelato: “E’ l’unica donna al mondo che sia stata in grado di portarmi a diventare la versione migliore di me stesso”.

La donna, 47 anni, è già mamma di due figli nati da una precedente relazione con cui Lapo ha un ottimo rapporto: “A 43 anni voglio costruire il futuro e una famiglia ancora più grande perché vedo in Joana la donna, la mamma e la persona con la quale voglio passare la mia vita”, ha aggiunto ancora: Quando la guardo non vedo solo l’anello o il matrimonio ma la persona che amo e l’amica che ha colmato i miei buchi emotivi”. La coppia si è conosciuta un anno fa in Portogallo, a una cena organizzata dagli zii di Lapo e da allora non si sono più lasciati: “Quando è arrivata ho avuto il classico colpo di fulmine, sono stato trafitto dal suo sguardo, dalla sua tenacia, dalla sua forza e dalla sua storia”, ha affermato Lapo. Insieme per amore, ma anche per portare avanti progetto di solidarietà: “Il nostro è un amore puro, vero, sincero e profondo, l’uno verso l’altra ma anche verso gli altri e il nostro impegno per la fondazione Laps lo dimostra”.