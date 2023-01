Lapo Elkann, il video dopo la morte di Vialli: "Mi proteggeva"

La morte di Gianluca Vialli è come un lutto in famiglia per Lapo Elkann, che conosceva molto bene l'ex attaccante, per anni alla Juventus. Il rampollo di casa Agnelli lo ha ricordato in un video su TikTok, girato a bordo del suo yacht: "Ho appena appreso della morte di Gianluca Vialli. Era un caro amico".

Lapo ha ripercorso le tappe più importanti della loro amicizia: "Lo conoscevo dai 17 anni, quando giocava nel Chelsea a Londra. Mi proteggeva. Me lo ricordo immensamente bene nel duetto con Mancini quando era alla Sampdoria e fece cose incredibili. Mi ricordo che fu lui, con Del Piero e altri giocatori, che portò la Champions alla Juve". Fino ai momenti più recenti: "Mi ricordo di essere stato seduto affianco a sua mamma e a sua moglie, con mia moglie, alle finali a Londra di Wembley, dove grazie a lui, grazie a Mancini e a tutta la squadra, si è vinta la finale contro l'Inghilterra".

Impossibile per lui trattenere la commozione: "Gianluca ti adoro - ha concluso Lapo Elkann - Sei sempre nel nostro cuore, il cuore italiano, il cuore bianconero, il cuore sampdoriano. Sei uno di noi. Sei soprattutto un uomo straordinario che non si può dimenticare. Ti adoro e riposa in pace".

Il cordoglio per la morte di Gianluca Vialli

Parole di cordoglio e ricordi pieni di affetto per Gianluca Vialli - scomparso a 58 anni a causa di un tumore al pancreas - sono arrivati da ogni parte, non solo dal mondo del calcio. Tra i primi a ricordare il campione Amadeus, ma anche il premier Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonella Clerici e anche Fedez, che ha raccontato come Vialli gli è stato vicino nel momento della sua malattia, nonostante non lo conoscesse.