Lapo Elkann difende Johnny Depp: le parole nei giorni del processo

Tramite un tweet pubblicato sul suo profilo, Lapo Elkann ha deciso di comunicare ai suoi follower la posizione che lui e la moglie Joana Lemos hanno deciso di prendere nel merito del processo in corso in America tra Johnny Depp e l'ex moglie Amber Heard. "Siamo con Johnny Deep. Nessun giudizio. Lapo e Giovanna", si legge sul profilo dell'imprenditore in un messaggio condiviso nella serata di oggi.

Per Depp e la moglie, insomma, il pubblico dovrebbe astenersi da ogni tipo di giudizio riguardo a quanto fatto dal Jack Sparrow di "Pirati di Caraibi". Sposi dallo scorso ottobre, l'unione è privata e professionale: mentre Lapo infatti è oggi presidente della Fondazione Laps, creata dall'imprenditore nel 2016 con lo scopo di sostenere i bambini meno fortunati, Joana ne è vicepresidente. E uniti sono anche nella presa di posizione di questo processo che sta tenendo l'America col fiato sospeso.

Prosegue infatti oltreoceano la battaglia legale tra Johnny Depp e Amber Heard in cui non mancano i colpi di scena. Dopo le pesanti accuse reciproche scambiate tra gli ex coniugi Depp, l'ultimo tassello alla vicenda è stato aggiunto dalla psicologa forense Shannon Curry, ingaggiata dal team legale di Depp: la donna ha testimoniato contro l'affermazione di Heard secondo cui Depp avrebbe abusato di lei durante il loro matrimonio avvenuto tra il 2015 e il 2016. Curry ha affermato che l’attrice di Aquaman soffrirebbe di un disturbo borderline di personalità e un disturbo istrionico di personalità, precedente alla relazione.