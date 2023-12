Lapo e John Elkann insieme a Natale, i super regali trasportati dai domestici: le foto

Natale in famiglia per i fratelli Elkann. Lapo e John si sono ritrovati a Roma, a casa della sorella Ginevra, per la cena della Vigilia. Le feste natalizie sono da sempre l'occasione per rivedersi e trascorrere un po' di tempo insieme, visto che nel corso dell'anno non capita spesso a causa dei loro impegni e della distanza. I tre fratelli sono molto uniti e nonostanti i vari terremoti familiari sono riusciti a mantenere integro il loro rapporto, un vero punto di riferimento nella vita di ognuno.

Lapo - cappotto scuro e cappellino sportivo - è arrivato con la moglie Joana Lemos e il figlio 22enne di lei, John con la moglie Lavinia Borromeo e i loro tre figli, che si sono ritrovati con i cugini Giacomo, Pietro e Marella, figli di Ginevra e dell'ex marito Giovanni Gaetani dell'Aquila d'Aragona. Il settimanale Chi li ha immortalati alla fine della serata, appena usciti da casa, mentre il personale di servizio portava i regali nei van in cui viaggiavano. Uno sembra essere un quadro - rigorosamente incartato - un altro pacco molto grande invece è stato trasportato da due domestici.

Guardando i loro volti sereni si immagina una perfetta serata in famiglia. Libero sfogo alla fantasia, invece, per quanto riguarda i regali che si sono scambiati, anche se non sembrano esserci dubbi sulla loro esclusività.