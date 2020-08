Temptation Island, Lara Zorzetto mamma: "E' nato Leo, ma ci sono stati problemi"

La ricordiamo per la partecipazione a Temptation Island insieme all'ex fidanzato Michael De Giorgio avvenuta ed oggi Lara Zorzetto torna tra le pagine della cronaca rosa per la più lieta delle notizie: è nato il suo primo figlio, Leonardo, avuto dall'attuale compagno Mattia Monaci. Il racconto della nascita, comprensivo di una confessione a proposito di un problema successivo al parto, arriva proprio dalle parole della neomamma su Instagram.

"Ragazze è nato Leonardo", scrive Lara su Ig. "Alle 16:31 e pesa 3.340 di puro sorrisone e dolcezza, non ha voluto aspettare ed è nato prima di 4 giorni della presunta data. Spero di potervi mostrare in fretta il suo faccino patatoso e di spiegarvi il perché anche della mi assenza .. intanto con questa foto volevo rincuorarvi dati i migliaia di messaggi vostri dove mi state chiedendo, che è nato".

Lara aggiunge poi che c'è stato un problema proprio nelle ore della nascita, ma si riserva di svelare ulteriori dettagli solo in un secondo momento. "C’è stato un “problema” e ho aspettato oggi alle 12:30 per avere risposta ed è tutto ok. Poi vi racconterò per filo e per segno anche del parto".

Tra gli auguri anche quelli della Dama Ida Platano , anch'essa nata televisivamente nei programmi di Maria De Filippi, e precisamente a Uomini e Donne, che lascia il suo in bocca al lupo alla donna.

Dopo aver rotto con il compagno Michael, Lara è oggi legata a Mattia Monaci, appassionato di calcio. La relazione è stata ufficializzata nel dicembre del 2019.