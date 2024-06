Larissa Iapichino dopo l'argento corre ad abbracciare la madre Fiona May e piange, il video

Larissa Iapichino, insieme a tutta la squadra di atletica italiana, ha fatto sognare l'Italia intera con il suo argento nel salto in lungo. Subito dopo la premiazione un altro momento la campionessa è corsa verso la madre, Fiona May, e le due si sono strette in un lungo abbraccio.

Un tifo incontrollabile quello di May per la figlia che quando ha capito che nessuno avrebbe tolto il secondo posto alla figlia si è scatenata per festeggiarla. Immancabili i complimenti, anche da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha poi incontrato anche Iapichino.

Ma senza alcun dubbio il momento in cui madre e figlia si abbracciano felici e commosse è uno dei più belli di tutto l'Europeo. Larissa, 21 anni, è salita in tribuna e appena è stata stretta tra le braccia della mamma è scoppiata in un pianto liberatorio. Il momento è stato ripreso dalle telecamere della Rai, dov'era possibile seguire gli Europei.

"Mamma era super agitata e mi ha detto ‘sii fiera di te e goditela perché una medaglia non è mai scontata'. Ha ragione", ha detto Iapichino alla Rai subito dopo la vittoria.