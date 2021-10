Critiche social per Laura Chiatti, lei replica alla follower: "Pora scema"

Va avanti da oltre un anno il piccato botta e risposta tra Laura Chiatti e i follower bacchettoni sempre pronti a criticare la sua magrezza. Ormai il copione è sempre lo stesso, ma l'attrice ha imparato a scherzarci su, senza far mancare un po' di sana provocazione.

Così nell'ultimo post, in cui si mostra dopo l'allenamento, con un outfit ginnico che le mette in evidenza il vitino e il resto del corpo più che longilineo, la moglie di Marco Bocci scrive: "Anche oggi l'atto di coraggio è terminato. Attendo con ansia di leggere qualcosa di originale... 3, 2, 1... Via". Non sono mancati, infatti, commenti critici. "Sei invisibile Laura", "troppo magra", "ti consiglio di mangiare una fetta di carne in più", poi c'è chi taglia corto: "Evita di metterti in mostra, eviterai commenti sgradevoli". Follower che merita la replica dell'attrice: "Pora scema".

Laura Chiatti dimagrita troppo?

Laura Chiatti ha più volte spiegato di aver perso diversi chili a causa di intolleranze alimentari. L'attrice segue una dieta ad hoc e si allena molto, ma è seguita da specialisti ed è quello che consiglia a chi si trova nella sua stessa situazione o semplicemente vuole dimagrire. Motivo per cui si infervora davanti a certe critiche: "Non si scherza su questi temi perché ci sono persone che veramente lottando con la vita a causa di una malattia che si chiama 'anoressia', e che grazie a Dio non c'entra nulla con il mio problema di allergie alimentari - aveva spiegato tempo fa in un'intervista - Il fatto di essere un personaggio pubblico non significa essere carne da macello e prendersi diffamazioni senza difendersi, perche? il danneggiamento del prossimo che sia pubblico o privato e? un grave reato che puo? portare a gravi conseguenze. Questo per dire che io sto benissimo, e soprattutto per consigliare a questi miserabili mentecatti che si nascondo dietro una tastiera solo per violentare psicologicamente il prossimo perche? nel loro cuore evidentemente non regna la pace. Almeno in un momento come questo potrebbero evitare tutta questa inutile cattiveria".

