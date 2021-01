"Troppo magra": Laura Chiatti sbotta con il follower

"La morale migliore in questo mondo dove i più pazzi sono i più savi di tutti, è ancora di dimenticare l'ora", così Laura Chiatti nell'ultimo post su Instagram, dove si mostra sdraiata nella vasca da bagno, in bianco e nero, con parigine e un lenzuolo a cingerle il busto. Una bellezza mozzafiato, elegante, che però attira le solite critiche sulla sua magrezza.

"Troppo magra" commenta un follower e l'attrice non resta in silenzio: "La volpe che non arriva all'uva!". Il fan, però, non incassa il colpo e continua: "Ma no che uva ci mancherebbe, come fai a fare questo paragone, era solo una mia considerazione. Tutto qui". Considerazione che riscuote più di qualche consenso e tra i commenti più di qualcuno consiglia all'artista di accettare le critiche: "Mi piaci molto e mi sei sempre piaciuta, ma accetta anche pensieri diversi dai tuoi, non sempre nascondono invidia". In sua difesa arriva il marito Marco Bocci, che mette così la parola fine: "Mamma mia che meraviglia".

Sotto il post di Laura Chiatti e i commenti dei follower

Laura Chiatti dimagrita troppo? La replica

Già lo scorso maggio Laura Chiatti aveva risposto a certe critiche, spiegando di aver perso qualche chilo a causa di intolleranze alimenari. L'attrice segue un preciso regime alimentare, sotto il controllo di uno specialista. "Non si scherza su questi temi perché ci sono persone che veramente lottando con la vita a causa di una malattia che si chiama 'anoressia', e che grazie a Dio non c'entra nulla con il mio problema di allergie alimentari - aveva spiegato - Il fatto di essere un personaggio pubblico non significa essere carne da macello e prendersi diffamazioni senza difendersi, perché il danneggiamento del prossimo che sia pubblico o privato è un grave reato che può portare a gravi conseguenze. Questo per dire che io sto benissimo, e soprattutto per consigliare a questi miserabili mentecatti che si nascondo dietro una tastiera solo per violentare psicologicamente il prossimo perché nel loro cuore evidentemente non regna la pace. Almeno in un momento come questo potrebbero evitare tutta questa inutile cattiveria".