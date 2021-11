Laura Chiatti: "L’anoressia è una malattia seria, vergognoso che non entri nei cervelli mediocri"

Ci risiamo: una nuova foto a figura intera di Laura Chiatti ha suscitato ancora una volta le critiche dei follower pronti a soffermarsi sulla sua forma fisica. Anche stavolta il dettaglio su cui qualcuno si soffermato è stato la presunta eccessiva magrezza dell’attrice, definita “anoressica” da chi, evidentemente, non comprende la portata del termine.

Già in altre occasioni Laura Chiatti è intervenuta direttamente per zittire l’insolenza di chi azzarda commenti fuori luogo, ma adesso, piuttosto che lasciare che la propria replica restasse nel flusso delle innumerevoli osservazioni, ha voluto darle risalto condividendola tra le Storie Instagram. In particolare, la moglie di Marco Bocci si è soffermata sull’importanza dei termini utilizzati per definire il suo corpo, sottolineando la serietà dell’anoressia spesso citata con l’intento di offenderla.

“Io non me la prendo rispetto ad un giudizio con il quale non concordo, me la prendo perché l'anoressia è una malattia molto seria che fortunatamente non ho mai dovuto affrontare nelle vita, ma che molte persone combattono per vincerla”, ha scritto Laura in risposta a una follower: “È vergognoso che questo non entri nei cervelli, evidentemente mediocri di persone che per invidia arrivano a toccare questo tema ogni volta, davanti a foto di un personaggio pubblico quale sono, che può essere giudicato ma non verbalmente abusato, ferendo più che altro chi di questa malattia soffre davvero, più che me che sono abituata ad essere criticata e che come puoi vedere, me ne fotto altamente di ciò che al prossimo non piace di me”. Al pensiero così articolato è stato poi affiancato l’hastag #bastabodyshaming.

Laura Chiatti ha più volte spiegato di aver perso diversi chili a causa di intolleranze alimentari. L'attrice segue una dieta ad hoc e si allena molto, ma è seguita da specialisti ed è quello che consiglia a chi si trova nella sua stessa situazione o semplicemente vuole dimagrire.