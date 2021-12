Laura Chiatti in lacrime: il video con l’emozionante dedica per Marco Bocci

Nella vita vera, ma pure nella finzione cinematografica Marco Bocci e Laura Chiatti, coppia tra le più popolari del mondo dello spettacolo che da poco ha concluso una nuova ed emozionante esperienza professionale. L’attrice, infatti, è stata diretta per la prima volta sul set dal marito nel suo secondo lungometraggio La Caccia (l'esordio nel 2019 con A Tor Bella Monaca non piove mai), prodotto dalla Minerva Pictures e girato tra Roma, Rieti e Terni.

La scena che ha concluso la partecipazione di Laura Chiatti è stata registrata in un video che ha mostrato la commozione dell’attrice, autrice di una dedica per il marito-regista. “Il più bello dei mari è quello che non navigammo/Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto/I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti” sono i versi del poeta turco naturalizzato polacco Nazim Hikmet ripresi dall’attrice a corredo del filmato: “E quello che vorrei dirti di più bello. grazie amore per avermi voluta accanto, non te l’ho ancora detto”. #emozioni è stato poi l’hashtag a conclusione del pensiero ripreso anche nelle sue storie Instagram dove ha ribadito la sua gratitudine al marito e, soprattutto, l’amore per lui.

La storia d’amore di Laura Chiatti e Marco Bocci

Laura Chiatti e Marco Bocci si sono sposati il 5 luglio del 2014 a Perugia, dopo appena pochi mesi di fidanzamento. Un colpo di fulmine il loro che si è trasformato presto in un grande amore e due figli, Enea e Pablo. “Da subito ho sentito il desiderio di sposarla - aveva dichiarato in un'intervista dopo le nozze - Avevo avuto le mie storie e convivenza saltuarie, ma non avevo mai preso la mia roba per andare a vivere con una persona. Poi arriva la 'botta' e fai in una settimana quello che non hai mai fatto per nessuna”. Di recente si era parlato di una crisi di coppia, poi smentita da entrambi che hanno dimostrato con i fatti un legame solido, maturo e felice.