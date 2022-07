Laura Chiatti, la romantica dedica a Marco Bocci per l'anniversario spazza via le voci di crisi

Laura Chiatti e Marco Bocci festeggiano oggi otto anni di matrimonio. Era proprio il 5 luglio del 2014 quando i due attori si univano in matrimonio nell'Abbazia di San Pietro a Perugia. Un amore da copertina che ha fatto spesso parlare di sé e non solo per i momenti di romanticismo, la nascita di due bambini e la bellissima famiglia che i due hanno creato insieme. La coppia Chiatti-Bocci, infatti, è stata travolta anche da presunti momenti di crisi e rumors, risalenti alla scorsa estate, che parlavano di una separazione tra i due che avrebbe portato, perfino, all'allontanamento di Bocci dalle mura domestiche. Dopo un periodo di silenzio da parte dei diretti interessati, però, sembra essere tornato il sereno nella vita dei due e gli attori sono tornati a mostrarsi insieme e pubblicare foto che li ritraggono più vicini che mai.

Oggi, a otto anni dal loro sì, Laura Chiatti e Marco Bocci si sono lasciati andare a due dediche davvero speciali l'uno nei confronti dell'altra. A differenza dello scorso anno, dove i due non avevano dato spazio a pubbliche dimostrazioni d'affetto nel giorno dell'anniversario, quest'anno la coppia è tornata a dichiararsi amore eterno con due dediche davvero romantiche che sembrano spazzare via qualsiasi voce di rottura.

"Dov’eravamo rimasti ? 5-07-2014, ore 18 :00, abbazia di san pietro….“Io , accolgo te, come mio sposo con la grazia di Cristo, prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.” Siamo ancora fermi lì…Buon anniversario amore mio. Omnia vincit amor, ti amo" ha scritto Chiara, affianco alla foto delle nozze ricordando le promesse che si sono fatti otto anni fa.

Bocci, invece, ha deciso di pubblicare una foto "meno patinata" che li ritrae insieme alla loro famiglia. Uno scatto che, a detta di lui, li rappresenta al meglio. Capelli al vento, immagine un po' sfocata, nessuno in posa e facce non proprio allegre ma comunque reali.

"Questa foto l’avevo conservata perché ci rappresenta…. calma caos bellezza confusione presente futuro. Sono 8. Li ho sempre chiamati HAPPY. Happy 1, Happy2,…. e oggi HAPPY 8. Happy,… felicità. Grazie amore mio di quel SI" e Laura ha commentato con un "Ti amo".

Laura Chiatti e Marco Bocci: la storia del loro amore

Laura Chiatti e Marco Bocci sono insieme dal 2013 ma come si sono conosciuti? Galeotta fu una telefonata, fatta "per sbaglio". Lui, infatti, che aveva già incontrato la Chiatti in uno spot, la chiamò 14 anni dopo quell'incontro, a detta sua per sbaglio ma secondo lei volontaria e fu da lì che iniziò tutto. Il 6 dicembre 2013 si danno il primo bacio e il 5 luglio del 2014 si sposano a Perugia, dopo aver annunciato il fidanzamento a gennaio dello stesso anno. Un amore intenso e passionale che li ha portati a sposarsi dopo pochissimo e ad avere, sempre dopo qualche mese, Enera, il loro primo figlio, nato nel 2015. L'anno dopo è nato anche Pablo.