Laura Chiatti scrive una poesia per il padre: il testo in rima baciata conquista tutti

Su Instagram il testo pensato dall'attrice in occasione del compleanno del suo papà, ritratto in foto insieme ai nipotini

Più di una dedica, più di un bigliettino di auguri pensato in occasione del compleanno: oggi, 21 settembre, per festeggiare papà Franco, Laura Chiatti ha scritto una vera e propria poesia in rima baciata che ha riassunto tutto l’affetto, la stima e la profonda gratitudine nutrita per il genitore, primo grande vero amore della sua vita.

“A te che alle parole preferisci i fatti, a te che spesso ci guardi e ci dici che siamo tutti matti. A te che sei sempre pronto ad ironizzare, anche quando il problema sembra difficile da superare. A te che sei l’uomo più generoso del mondo, che rimani sempre, anche se hai l’animo vagabondo. A te che sei stato esempio di umiltà, che lavorando sodo ci hai insegnato il valore della dignità, a te che sei un padre ed un nonno esuberante perché ami la vita, ne hai viste tante. A te che spesso nascondi le emozioni perché a nessuno vuoi dare preoccupazioni, a te che sei grande, un po’ burbero ma sincero, a te che da sempre hai il sangue bianconero. A te che ci aspetti puntuale sulla soglia, a te che sorridi anche quando non ne hai nessuna voglia. A te che ami ogni traguardo festeggiare, oggi al tuo anno in più siamo pronti a brindare! Buon compleanno babbo mio, oggi le parole le ho trovate io”

Questo il testo pubblicato su Imstagram a corredo della foto di papà Franco insieme ai suoi due nipotini, Pablo ed Enea, figli che l’attrice ha avuto dal marito Marco Bocci. Tantissimi i commenti rilasciati dai fan, di auguri per il festeggiato e di congratulazioni per il testo a Laura, pronta a rivendicare l’autenticità dello scritto a chi ha insinuato che la poesia sia stata “scopiazzata”: “Non credo proprio, l’ho scritta stanotte”, ha precisato l’attrice, dolcissima figlia.