Laura Chiatti si è rifatta le labbra? La replica dell'attrice

Laura Chiatti si è rifatta le labbra? La domanda è sorta spontanea a molti suoi follower dopo aver visto l'ultima immagine social pubblicata dall'attrice.

La replica al commento

"L'essenziale è invisibile agli occhi", ha scritto Laura su Instagram, a corredo di uno scatto in bianco e nero in cui a risaltare sono proprio le labbra, ai più apparse diverse rispetto al solito. "Anche tu il ritocchino, non ne hai assolutamente bisogno", ha scritto un utente, con l'attrice immediatamente pronta alla replica. "Me l'hai pagato tu?", ha risposto Laura, che non si è mai nascosta dietro il bisturi. Già nel 2012 confessò di essersi rifatta il seno, dopo aver perso 4 kg sul set di un film di Pappi Corsicato. "Non avevo più le mie forme. Così sono ricorsa al bisturi. Sia chiaro, solo un ritocchino", rivelò all'epoca l'attrice, che ha successivamente ricordato quell'intervento con un soddisfatto "i soldi meglio spesi".

Nessuna crisi con Bocci

Ex di Silvio Muccino, Francesco Arca e Davide Lamma, Laura è felicemente sposata con Marco Bocci da poco più di 7 anni. Da quel matrimonio sono nati due figli, ovvero Enea (2015) e Pablo (2016). Un amore a prova di eventuale crisi del settimo anno, come confermato dall'attrice il mese scorso, zittendo i rumor dell'estate con una semplice t-shirt regalatale proprio dall'amato marito.