Gli auguri di Laura Chiatti per Scamarcio: amici dai tempi della serie 'Compagni di scuola'

Tra amici, come accade per gli innamorati, ci si riconosce. Lo sanno bene Laura Chiatti e Riccardo Scamarcio, affiatatissimi dai tempi della serie cult 'Compagni di scuola' - in onda nel 2001 su Rai2 - e ancora oggi inseparabili. I due attori si sono conosciuti sul set poco più che ventenni, lavorando insieme anche altre volte. L'ultima nel film 'La cena di Natale' di Marco Ponti, sequel di 'Io che amo solo te', che li aveva già visti protagonisti nei panni di una coppia.

Il messaggio di Laura Chiatti per Riccardo Scamarcio

Bellissimi insieme, eppure tra loro non c'è mai stato - o almeno così sembra - nessun flirt. Un'amicizia pura, come è evidente dalle parole che Laura Chiatti gli dedica oggi, nel giorno del suo 41esimo compleanno: "Quando si è fratelli di sangue, pur avendo mamma e papà diversi - si legge nel post, accanto a una loro foto - Buon compleanno ad un uomo davvero speciale". Nessuna risposta da parte dell'attore, che non ha profili social e non ama condividere pubblicamente la sua vita privata, tanto che non ha mai dichiarato il nome della sua prima figlia, nata lo scorso luglio, avuta dalla compagna Angharad Wood.

L'amicizia tra Laura Chiatti e Riccardo Scamarcio

Laura Chiatti e Riccardo Scamarcio sono legati da una profonda amicizia. Nonostante negli ultimi anni ognuno ha i suoi impegni lavorativi e familiari, non si sono mai persi, anzi, continuano ad essere presenti l'uno per l'altra soprattutto nei momenti più importanti delle loro vite. Scamarcio, ad esempio, è stato il testimone di nozze di Laura Chiatti - che nel 2014 ha sposato Marco Bocci - e l'attrice gli è stata vicino quando è diventato papà, 4 mesi fa. "Sono sicura che impazzirà - ha commentato in un'intervista dopo qualche giorno dal lieto evento - Ci conosciamo da 20 anni, siamo come fratelli, ha un'anima profonda. Sono felice per lui, sarà un padre pazzesco".