Laura Chiatti punge Sfera Ebbasta che non saluta i fan dopo il live: "Stanchezza da autotune?"

Laura Chiatti non le manda a dire. Su Instagram l'attrice ha recensito il concerto di Sfera Ebbasta organizzato al Rock in Roma il 26 luglio. Il rapper era accompagnato da Shiva sul palco dell'Ippodromo delle Capannelle, ma secondo quanto scritto da Chiatti sarebbe stato uno show deludente.

Laura ha duramente criticato non solo l'esibizione, ma anche il fatto che il rapper non sia uscito dal suo camerino dopo il concerto per firmare gli autografi e incontrare i fan, cosa che molto spesso avviene. Forse anche Laura e il marito Marco Bocci avrebbero voluto incontrare il rapper (non è chiaro se con loro ci fossero i figli di 7 e 8 anni, ndr).

"Che peccato - ha scritto l'attrice - vedere un artista con molta molta molta molta molta strada ancora da fare, e con molta molta molta molta molta gratitudine da dover invece già dimostrare, rifiutarsi per stanchezza evidentemente da autotune, di uscire dal proprio camerino per salutare i propri fan".

A rendere ancora più pepata la storia l'aggiunta della canzone The real slim shady di Eminem, che lascia intendere un evidente paragone tra i due rapper... Per le sue parole Chiatti è stata duramente criticata, qualcuno ha anche parlato di "capriccio" dell'attrice. Chissà se lo stesso Sfera Ebbasta deciderà di rispondere all'attrice.