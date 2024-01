Laura Freddi, la super festa di compleanno per la figlia a tema Barbie: le foto

Una super festa di compleanno a tema Barbie. Questo era il sogno di Ginevra la figlia di Laura Freddi. E la mamma per i suoi sei anni ha realizzato questo sogno. Dai palloncini rosa, alla torta con sopra una Barbie fino ad una vera e propria passerella per sfilare con tanto di guardaroba da cui scegliere cosa indossare: niente era stato lasciato al caso.

Sul suo profilo Freddi ha condiviso video e foto della serata e ha ringraziato tutti i professionisti che hanno collaborato alla riuscita dell'evento: "Grazie a tutti coloro che hanno collaborato perché si potesse realizzare la festa di Barbie per i 6 anni di Ginevra. E’ andata proprio come lei se l’aspettava …Ancora auguri piccola mia, già siamo a 6". "Benvenuti alla sfilata per il Ginevra party", si legge su uno dei cartelloni posizionati nella stanza dov'era organizzato il party.

Immancabile il momento della torta con il soffio sulle candeline e così ecco che Ginevra posa con la mamma e il papà Leonardo D’Amico, fisioterapista della nazionale italiana di Beach Volley, per le foto di rito.

E della figlia in una recente intervista a Verissimo ha dichiarato: "L'ho tanto desiderata ed è arrivata solo a 45 anni. Sto ancora cercando di riprendermi da allora. Non è facile a quest’età, anche se comunque il tempo è volato perché oggi ha già quasi sei anni".