Laura Freddi mostra la figlia per la prima volta: la foto con Ginevra

"I baci di Ginevra sono la cosa più bella del mondo", così Laura Freddi su Instagram commenta la prima foto social insieme alla figlia, nata due anni fa. E' rarissimo vedere la showgirl con la sua bambina. Difficilmente, infatti, la porta con sé in occasioni pubbliche e solo una volta è stata ospite con lei in tv - da Barbara d'Urso - a pochi mesi dalla sua nascita.

Non la mostra in viso, ma dall'abbraccio che si scambiano è evidente tutta la loro complicità, mentre sulla somiglianza è impossibile esprimersi. Ginevra è arrivata quando Laura Freddi aveva 45 anni e non è stato semplice restare incinta, come ha spiegato in passato: "Ho inseguito questa bimba per tanto tempo, anche perché ho conosciuto il mio compagno (il fisioterapista Leonardo D'Amico, ndr) che avevo già 40 anni. Non è stato semplice. C'erano dei problemini, ma una volta sistemati non ho dovuto accanirmi così tanto grazie a Dio".

Laura Freddi: "Ginevra è la mia priorità"

Ginevra ha rivoluzionato la vita di Laura Freddi. L'ex ragazza di 'Non è la Rai', lo scorso anno, ha dichiarato ai nostri microfoni (qui la videointervista) di aver cambiato completamente la sua scala di priorità, dove la figlia, ovviamente, svetta al primo posto: "Ho deciso di rallentare un po' con gli impegni professionali proprio per godermela giorno dopo giorno. Mi dedico completamente a lei. Mi rivedo nei suoi occhi che, anche se di colore diverso, hanno la mia stessa espressione".