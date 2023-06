Divorzio Bonolis-Bruganelli: arriva il commento a caldo di Laura Freddi, ex di lui

Ironia della sorte. C'era proprio Laura Freddi in diretta televisiva, quando è arrivata la notizia della separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Ospite di "Oggi è un altro giorno", condotto da Serena Bortone su Rai Uno, Laura ha commentato la rottura della coppia, in quanto ex compagna del presentatore romano. A darle la parola è stata Bortone: "So che tu sei stata anche sua fidanzata", ha detto. "Ero una ragazzina - la replica di Freddi - loro sono due persone cosi intelligenti, hanno una complicità, al di là dell'amore che li ha uniti per anni".

"Credo - ha proseguito Laura - che dovranno proteggere la loro famiglia e credo che questa sia la cosa più importante. Mi dispiace, sai? Conosco da tanti anni Paolo, ho iniziato a conoscere anche Sonia negli ultimi anni: c'è stata anche questa complicità tra di noi e, devo dirti la verità, mi dispiace. Come ogni coppia che si separa lascia un po' di amaro in bocca. Anche il pubblico si affeziona a queste coppie famose".

Una vita sentimentalmente intensa quella di Paolo Bonolis, tra i volti in assoluto più amati della tv. ll primo matrimonio, quello con la psicologa americana Diane Zoeller, è stato celebrato nel 1983 ed è durato fino al 1988, con due figli nati, ovvero Stefano e Martina, ormai adulti e residenti negli Usa. Poi la storia con Laura Freddi negli anni Novanta, che ha dichiarato in passato: "Volevo essere la moglie di Paolo Bonolis. Ma le cose sono andate in modo diverso, e ne ho sofferto. Paolo aveva un matrimonio alle spalle, due figli e ferite ancora aperte". Ed infine il secondo matrimonio con Sonia Bruganelli, da cui sono nati i tre figli minori Silvia, Davide ed Adele e finito oggi dopo 26 anni insieme.