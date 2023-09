Laura Freddi, il retroscena sulla separazione tra Bonolis e Bruganelli: "L'ho chiamata subito"

A tre mesi dall'annuncio della separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, Laura Freddi svela un retroscena di quei giorni. La showgirl, ex fidanzata storica del conduttore, negli ultimi anni è stata molto vicina alla coppia e con la produttrice ha un ottimo rapporto.

Nessuna gelosia, anzi, tra Sonia e Laura - come si è visto più volte in diversi programmi televisivi dove entrambe erano ospiti - c'è stima reciproca e soprattutto tanta goliardia, soprattutto quando si tratta di scherzare sul legame che ormai trent'anni fa la Freddi ha avuto con Bonolis. La notizia della fine del loro matrimonio, però, è stata una doccia fredda per lei, come racconta in un'intervista a Elle: "Dopo tanti anni non me lo aspettavo perché pensavo che fossero veramente collaudati".

Allo scoop seguì una vera e propria caccia all'ex (di lui), fa sapere sempre Laura Freddi: "Quando hanno comunicato la separazione, sono stata inondata di chiamate da parte dei giornali, mi offrivano copertine e articoli per avere la mia opinione. Ho rifiutato tutto e ho subito chiamato Sonia dicendole: 'Guarda che se esce qualcosa non sono le mie parole' Lei mi ha tranquillizzato assicurandomi che entrambi erano molto sereni". Un retroscena, questo, che dimostra la totale trasparenza di Laura Freddi e anche il suo sincero dispiacere per la fine del loro amore, durato 26 annni. Infine, la showgirl commenta con ammirazione la capacità di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli di restare così vicini e uniti nonostante non siano più una coppia: "Sono due persone intelligenti che sanno proteggere i figli e, nonostante la separazione, hanno un rapporto speciale che li porta a stare comunque insieme - conclude - Il resto è tutto chiacchiere e la gente con troppa superficialità dà giudizi senza capire che può ferire le persone".