Una frase di troppo su Paolo Bonolis: volano stracci tra Sonia Bruganelli e Laura Freddi

Laura Freddi pronuncia una frase di troppo su Paolo Bonolis. E la reazione di Sonia Bruganelli non si fa attendere. Battibecco social questo pomeriggio tra la conduttrice, ex compagna di Paolo, e l'imprenditrice, tutt'ora sua moglie. Oggetto dello scandalo un'intervista in cui Laura sostiene di non essersi messa con Paolo per ottenere visibilità, bensì per vero amore, a differenza di quanto dicono le malelingue. "Beh certo, l'apice del successo lo ha raggiunto con me", ha risposto Sonia. Ma vediamo tutto nei dettagli.



In mattinata Laura ha condiviso su Instagram lo stralcio di una intervista in cui dichiara: "Ho conosciuto Paolo durante Non è la Rai. Lui non era famosissimo e io stavo cominciando a diventare nota. Eravamo tutti e due giovani e innamorati. Qualcuno ha provato a malignare sul nostro rapporto ma non ci è riuscito visto che io ho deciso di non stare più con Paolo nel momento in cui raggiungeva l'apice del suo successo". A stretto giro è arrivata la replica piccata di Sonia, che ha voluto fare vanto di aver sposato Paolo nel pieno del suo successo: "Beh, l'apice del successo lo ha raggiunto con me. Comunque non era proprio sconosciuto prima", ha scritto. La contro-replica di Laura è arrivata di lì a poco: "Basta non se ne può più. Ma chi l'ha mai raggiunto il successo, magari!".

Una vita sentimentalmente intensa quella di Paolo Bonolis, tra i volti in assoluto più amati della tv. ll primo matrimonio, quello con la psicologa americana Diane Zoeller, è stato celebrato nel 1983 ed è durato fino al 1988, con due figli nati, ovvero Stefano e Martina, ormai adulti e residenti negli Usa. Poi la storia con Laura Freddi negli anni Novanta, che ha dichiarato in passato: "Volevo essere la moglie di Paolo Bonolis. Ma le cose sono andate in modo diverso, e ne ho sofferto. Paolo aveva un matrimonio alle spalle, due figli e ferite ancora aperte". Ed infine il secondo matrimonio con Sonia Bruganelli, che dura tutt'ora e da cui sono nati i tre figli minori Silvia, Davide ed Adele.