Laura Morante e la lite con Nanni Moretti: "Non mi ha voluto a Cannes"

Un colpo bassissimo quello ricevuto da Laura Morante nel 2001, scagliato dalla persona da cui meno se lo sarebbe aspettato. Quell'anno l'attrice non andò al Festival di Cannes, nonostante fosse la protagonista de La stanza del figlio, film che valse la Palma d'Oro a Nanni Moretti.

Il regista non la volle, come fa sapere lei oggi al Corriere: "Non mi ha voluto. Non siamo più amici". L'attrice non ha mai saputo il perché: "Non ero alla premiazione, unica del cast. Perché? Bisogna chiederlo a lui, Nanni. Suppongo che non voleva che ci fossi".

Da allora i loro rapporti si sono freddati e della profonda amicizia che li legava resta solo il ricordo: "Non abbiamo mai chiarito l'episodio - continua - Ogni tanto ci sentiamo, ci facciamo gli auguri per il compleanno, ma non è che siamo amici, lo eravamo vent'anni fa". Eppure fu "un lavoro infinito" spiega, "dove è successo di tutto". Ora è a Cannes con il film Masquerade, al fianco di Isabelle Adjani: "Lei fa un'ex attrice che in Costa Azzurra mantiene un gigolò che era stato il mio amante con cui organizzo una truffa, assieme a Marine Vacht. Siamo tre, gli artefici della truffa per incastrare e spillare soldi a un ricco signore. Ci sono tanti colpi di scena. Mi è piaciuto molto lavorare con il regista Nicolas Bedos, è anche un attore formidabile".