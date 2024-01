"Che se ne vada a fanc*". Laura Pausini reagisce a un cartello al concerto: cosa c'era scritto

Non un semplice concerto ma un vero e proprio show, quello di Laura Pausini. Nelle ultime date del suo "World Tour 2023-2024", la cantante romagnola è apparsa più in forma che mai, interagendo più volte col pubblico presente e regalando siparietti che sono diventati presto virali in rete. Proprio su TikTok una fan di nome Alessia ha pubblicato un video che la vede alle prese con uno scambio con Laura. Dopo aver raggiunto la prima fila, Alessia ha mostrato alla sua beniamina un cartello in cui chiedeva alla cantante di interpretare una sua canzone in ricordo del suo ex fidanzato. Ma Laura si è rifiutata, sdrammatizzando così: "Ma perché vuoi dedicare una canzone al tuo ex? Se è il tuo ex, che se ne vada a fanc*". Un invito ad andare avanti nella sua vita, senza stare a guardare il passato. Di fronte al sorriso della ragazza, Laura l'ha quindi invitata a dimenticare: "Basta, chiudiamola".

Risate in platea, ovazione del pubblico. Del resto è proprio la schiettezza della cantante ad essere amata dai suoi fan. La stessa Alessia ha apprezzato il siparietto, tanto da condividerlo sui social, dove ha raggiunto oltre 200mila visualizzazioni e 16mila like. "Laura sei una di noi", commenta qualcuno.

Ma questo non è certo l'unica gag indimenticabile di Laura, che da sempre si ritaglia uno spazio per parlare col suo amato pubblico. Nei giorni scorsi era diventato virale un video in cui invitava sul palco un prete fan, che aveva esposto un cartello con scritto: "Dopo la Madonna e Gesù, Laura ci sei tu". L'altro ieri poi il duetto improvvisato col collega Biagio Antonacci, apprezzatissimo dai presenti.

E, per i fan di Laura, lo show continua anche fuori dallo stadio. Sempre qualche giorno fa alcuni spettatori hanno ripreso l'artista mentre usciva dall'uscita secondaria dalla struttura. Ebbene, di fronte alla richiesta di un saluto, Laura non si è certamente tirata indietro, come invece avrebbero potuto fare i colleghi più snob, bensì ha sorriso ed ha interagito insieme a loro: il video, anch'esso pubblicato su TikTok, è diventato virale.