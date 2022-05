Laura Pausini, festa a sorpresa per il compleanno: le foto

Laura Pausini compie oggi 48 anni e ha festeggiato a mezzanotte in punto con la famiglia, pochi amici intimi e i collaboratori più stretti. Appena rientrata da Torino - dove ha condotto l'Eurovision Song Contest insieme a Mika e Alessandro Cattelan - la cantante ha trovato una bella sorpresa nella sua casa di Roma.

Palloncini colorati a volontà, una squisita torta, ma soprattutto l'affetto delle persone più care che ha intorno, a partire dal marito Paolo Carta e dalla figlia Paola (senza dimenticarsi di Lila, la dolcissima maltesina di famiglia). Sono tanti i motivi per festeggiare quest'anno, cominciando proprio dal successo riscosso all'Eurovision. E poi il documentario in cui si è raccontata senza filtri - disponibile su Prime Video - e tanti altri nuovi progetti in cantiere.

Laura Pausini è un vulcano di energia alla soglia dei 50 e dalle foto condivise su Instagram è più che evidente, così com'è lampante la gratitudine che anche in questa occasione speciale dimostra nei confronti della vita. "It's my birthday" scrive nel post, circondata da tanto amore e subissata dagli auguri di follower e amici. I messaggi di affetto arrivano da ogni parte del mondo.

Le foto pubblicate su Instagram