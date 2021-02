Laura Pausini mamma innamorata (dopo la bufera): le foto della festa della figlia Paola

Laura Pausini ritrova il sorriso accanto alla figlia Paola dopo le polemiche sul suo conto esplose al Grande Fratello Vip. Com'è noto, infatti, nei giorni scorsi è scoppiata la bufera a seguito di alcune dichiarazioni della concorrente Alda D'Eusanio su Paolo Carta, compagno della cantante, ma oggi l'artista si immortala sorridente proprio accanto a lui e alla loro piccolina, che ieri ha festeggiato otto anni. La festa di compleanno organizzata da mamma e papà è stato un modo per ribadire, ancora una volta, quanto la famiglia sia unita, al di là di qualsiasi polemica.

La festa di compleanno di Paola, figlia di Laura Pausini

Laura, Paolo e la figlia Paola si fotografano dietro la torta di compleanno della bambina. E la dedica della cantante alla figlia è dolcissima: "Otto anni insieme a te, Paola - si legge - Nella vita la bacchetta magica di Harry Potter non esiste ma non avere mai paura e cresci come stai facendo: felice, curiosa, attenta, educata...sei tu che deciderai se renderla speciale o meno e noi saremo al tuo fianco per accompagnarti, appoggiarti e sostenerti, sempre. Buon Compleanno Fragolina".

Già qualche giorno fa Pausini aveva deciso di celebrare l'evento con un post speciale su Instagram in cui mostrava il pancione del 2013. "Era la notte del 6 febbraio, cara Paola - si leggeva - Sapevo che dopo pochi giorni ti avrei finalmente conosciuta ed ho scattato questa foto per te, per quando saresti diventata grande,per farti vedere che io questo momento non lo dimentichero? mai.. Guarda come eri gia? grande nella mia panciona, piccola mia".

L'amore tra Laura e Paolo (e le gravi accuse di Alda D'Eusanio)

Laura Pausini e Paolo Carta sono una delle coppie più note del mondo dello spettacolo: hanno ufficializzato la loro relazione nel 2005 e, sebbene il matrimonio non sia mai arrivato, hanno messo al mondo nel 2013 la loro prima figlia, Paola. Su di loro mai un pettegolezzo, fino all'altroieri, quando Alda D'Eusanio ha detto del musicista: "Questa c'ha uno che la mena, la crocchia in una maniera... Un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche un figlio. Pare che la crocchi di botte". Parole che hanno scatenato una duplice reazione: da una parte la coppia ha dato mandato al proprio avvocato di agire; dall'altra Mediaset ha squalificato Alda dal reality show con effetto immediato.

L'amore per Paolo è arrivato nella vita di Laura dopo un paio di relazioni importanti. Ma solo lui si è rivelato essere un vero compagno di vista. Nel passato di Pausini due relazioni importanti: quella col manager Paolo Cerruti, a cui è stata legata per sette anni fino al 2001, e poi, dal 2004 e per i due anni successivi, l'amore con un altro manager, Gabriele Parisi.