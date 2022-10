Laura Pausini, le foto della festa per la prima comunione della figlia Paola

Laura Pausini e Paolo Carta domenica hanno festeggiato la prima Comunione della figlia Paola. All'importante giorno, tappa fondamentale nella vita dei credenti, erano presenti amici e parenti come ha mostrato Laura su Instagram. La cantautrice insieme al marito era sorridente e come si evince dalle parole scelte come didascalia del post anche molto orgogliosa: "La prima comunione di Paola. 'L’amore mi ha spiegato ogni cosa, l’amore ha risolto tutto per me. Perciò ammiro questo amore ovunque esso si trovi' (Papa Giovanni Paolo II). Ognuno di noi ha il suo Dio, simbolo d’amore e pace. Paola sta imparando ogni giorno di più il significato di uguaglianza, fraternità e amore".

Nelle foto si vede la bambina con la torta, con gli amici e ovviamente con la tunica bianca ancora indosso. Come regalo ha ricevuto una bicicletta bianca con un cestino in vimini. Dopo la cerimonia religiosa in Chiesa, durante la quale Paola ha vestito il saio, i festeggiamenti sono poi proseguiti al ristorante dove ad attenderli c'erano le decorazioni nei toni del rosa, dell'avorio, del verde e dell'oro. Gli invitati erano 48 come si evince dai segnaposto.

Paola è nata nel 2013 dall'amore della cantautrice con Paolo Carta. I due sono legati dal 2005, nel 2021 avrebbero dovuto sposarsi ma al momento sul giorno delle nozze non si hanno nuove informazioni. Carta, produttore artistico e chitarrista di Laura, oltre a Paola ha altre tre figli avuti da una precedente relazione Jared, Jacopo e Joseph e i tre erano tra gli invitati della feste come mostra anche uno scatto che li ritrae tutti e cinque insieme.