Laura Pausini, rivelazioni intime: con quanti uomini è stata

Famosa in tutto il mondo non solo per la sua voce ma anche per non avere peli sulla lingua, Laura Pausini ha fatto delle rivelazioni molto intime, ospite del programma spagnolo "El Horminguero". Parlando della sua vita sentimentale, o meglio facendo un tuffo nel passato, la cantante ha rivelato di non aver avuto molte esperienze sessuali.

Pochi fidanzati e nessuna avventura: "Nella mia vita ho fatto l'amore solo con tre persone. Non l'ho mai fatto il giorno in cui ho incontrato qualcuno. Non ho mai avuto l'avventura di una notte". Non ha fatto nomi, ma considerando che Laura Pausini ha avuto effettivamente solo tre storie importanti nella sua vita, è facile arrivare ai diretti interessati. Dal '93 al 2001 è stata legata sentimentalmente al suo ex agente Alfredo Cerruti, dal 2002 al 2004 a Gabriele Parisi - altro agente - poi nel 2005 è esploso l'amore con Paolo Carta, suo chitarrista e attuale compagno, dal quale ha avuto la figlia Paola, che oggi ha 10 anni.

L'amore con Paolo Carta (e le nozze saltate)

Paolo ha completamente rivoluzionato la vita di Laura Pausini, che accanto a lui ha iniziato a dare tutto un altro senso alle cose, a partire dal suo lavoro, come ha dichiarato tempo fa: "Lui è sempre con me. Siamo noi: io, lui e la nostra bambina. Sono stata sola così a lungo, tante volte in una camera d'albergo dall'altra parte del mondo. Un minuto prima accerchiata da migliaia di fan, un minuto dopo completamente sola. E nessuno che ti chiama per sapere come è andata. Vincere un premio e non sapere con chi festeggiarlo? È bruttissimo". La coppia aveva deciso di sposarsi qualche anno fa, ma il Covid ha fatto saltare tutto. Ora che l'emergenza è finita sceglieranno la data definitiva?