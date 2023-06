Laura Pausini al concerto dei Coldplay, lo speciale regalo per la figlia: "Sono i suoi preferiti, l'ho fatto per lei"

Una serata magica per Paola Carta, la figlia di Laura Pausini e Paolo Carta, la bimba, che ha compiuto 10 anni a febbraio ha coronato il suo sogno: partecipare ad un concerto dei Coldplay. A raccontare il momento emozionante è stata proprio Laura su Instagram condividendo foto e video corredati da una descrizione che spiega come ogni sera nella loro casa si ascolti la voce di Chris Martin, il cantante della band britannico: "'Quale musica ti piace di più Paola?' 'I miei preferiti sono i Coldplay mamma'. Ogni sera prima di dormire in casa nostra suona 'Coloratura' e si entra in un mondo magico prima di addormentarci. Questa sera abbiamo portato Paola al loro concerto a San Siro e abbiamo vissuto la magia dal vivo. Indimenticabile".

I commenti al post sono moltissimi e ad alcuni di questi Pausini ha deciso di rispondere e proprio attraverso queste risposte si può comprendere quanto questo concerto sia stato fondamentale per Paola. "Come ha reagito Paola quando ieri Chris Martin ti ha ringraziato?" chiede una sua fan e Laura racconta: "Mi ha detto: 'Io in questo momento non ci credo mamma! Cioè Chris Martin ha detto il tuo nome?? Non riesco a crederci". Un suo fan non italiano invece sottolinea che la band avrebbe dovuto invitarla a cantare sul palco come hanno fatto con molti altri importanti artisti dei Paesi che visitano e che "sarebbe stato incredibile". Laura con enorme onesta, e umiltà, ha spiegato che lei non voleva che i Coldplay sapessero che lei era lì, perché quella sera era la sera di Paola con i genitori che l'avevano accompagnata al suo concerto preferito, "questo è per lei, non per me e la mia carriera". Una serata magica a San Siro che sicuramente la bimba si ricorderà per moltissimo tempo.