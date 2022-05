Laura Pausini ha il covid: "Qualcosa non andava", all'Eurovision il malore

Laura Pausini non sta bene. Dopo il tour de force della scorsa settimana, la cantante pensava solo di aver accumulato stanchezza e invece qualcosa non andava. Dopo un tampone è risultata positiva al covid e così ha dovuto rinunciare alla sua partecipazione all'evento in Florida "Amor a la mùsica" in programma il 21 maggio.

Uan doccia fredda per Pausini che pensava solo di essere provata dalla conduzione dell'Eurovision. Ma come scrive lei stessa nelle storie Instagram, "qualcosa non andava". Durante l'ultima serata dello show, ovvero il giorno in cui ha iniziato a non stare benissimo, ha avuto un calo di pressione e per questo motivo si era dovuta fermare circa 20 minuti per ritrovare le forze. Sui social aveva spiegato ai suoi fan di stare tranquilli, si trattava solo di un episodio: "Gli ultimi 6 mesi sono stati carichi di lavoro e ho ceduto allo stress… ma sono felice di aver chiuso la serata insieme ai miei adorati compagni di viaggio Alessandro Cattelan e Mika e aver potuto annunciare insieme a loro i vincitori dell’Eurovision, la meravigliosa Ucraina". Con grande probabilità l'abbassamento di pressione era dovuto allo stress di condurre un programma importante, ma Laura è comunque abituata a gestire grandi folle di fan, quindi è possibile che fosse uno dei campanelli d'allarme del covid.

Il pensiero per la figlia e i per i fan

Su Instagram Laura ha voluto parlare direttamente con tutti i fan che la stavano aspettando in Florida: "Avevo preparato uno spettacolo molto speciale e non vedevo l'ora di vedere i miei fan in Florida. Ora ho solo bisogno di guarire e cercare nuove opportunità per riunirci di nuovo in America, spero presto. Vi amo tutti".

La solitudine è difficile per tutti, anche per Laura che infatti ha prima condiviso le foto del letto vuoto e poi le foto con la sua amata figlia Paola. "Mi manchi Paola", tre parole ma colme d'amore e dispiacere nel non poter stare con la sua piccolina. Un momento difficile, che purtroppo sono in molti a comprendere. il covid è un nemico silenzioso che ci toglie le gioie più grandi quelle della condivisione e dell'amore.