"Dopo la Madonna e gesù, Laura ci sei tu". Pausini e il duetto con il sacerdote al suo concerto, il video è virale

Il tour di concerti di Laura Pausini si sta rivelando particolarmente divertente. Ad ogni data qualche situazione diventa virale sui social: prima la frecciata a Chiara Ferragni, poi lo spettatore annoiato e solo ieri sera, 29 dicembre, ecco che Pausini duetta con un sacerdote.

Don Piero D'Alba, questo il nome del parroco, si è recato al concerto di Pausini, a Bari, con un grande cartellone con scritto sopra: "Dopo la Madonna e Gesù, Laura ci sei tu". Questa frase ha ovviamente colpito la cantante che non ha potuto non invitarlo sul palco. I due si sino abbracciati calorosamente e poi hanno cantato insieme una canzone di chiesa, 'Servo per amore'. Il duetto ha ovviamente lasciato di stucco i presenti e il video di quel momento è diventato virale sui social. Alla fine dell'esibizione improvvisata Laura ha chiesto a Don Piero una benedizione.

Questa sera, 30 dicembre, la cantante sarà di nuovo a Bari per l'ultimo concerto dell'anno del suo World Tour. Pausini poi volerà a New York per un concerto al Madison Square Garden di New York. E non resta che chiedersi cos'altro potrà accadere.