Vacanze d'amore per Laura Pausini: ritratto di famiglia con compagno e figlia

La cantante scrive anche una dedica alla mamma lontana: "Ti regalo un sorrisi perché alla fine non possiamo vederci come avevamo sperato"

Vacanze all'insegna dell'amore per Laura Pausini. In questi giorni la cantante, da sempre restia a condividere il proprio privato con il pubblico, ha pubblicato su Instagram alcune foto che la ritraggono insieme alla sua famiglia: il compagno Paolo e la figlia Paola. Un ritratto familiare che le dà calore quest'anno che non può abbracciare i genitori a causa delle misure restrittive imposte dall'emergenza coronvirus.

La famiglia di Laura Pausini

Una foto che è rappresentazione dell'idillio familiare di Pausini, quella condivisa sui social: Laura, la sua dolce metà e la loro piccolina si ritraggono tutti e tre sul divano del salotto mentre indossano un pigiama en pendant. Con loro anche il cagnolino di casa.

Nei giorni scorsi l'artista emiliana aveva fatto una dedica alla mamma lontana: "Mamma - si legge in uno degli ultimi post condivisi su Instagram - ti regalo un sorrisone perché anche se alla fine non possiamo vederci come avevamo sperato, comunque stiamo tutti bene nella nostra famiglia e sappiamo che questo è ciò che più conta. Mi sono vestita come avrei fatto il 25 sera a casa da voi, e visto che ti piace tanto che io sia elegante per le nostre feste in famiglia, lo indosso oggi per dirti che tu e babbo e Silvia e tutta la famiglia mi mancate tanto e vi voglio bene".

Laura Pausini e la vita privata

Laura Pausini e Paolo Carta sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo: hanno ufficializzato la loro relazione nel 2005 e, sebbene il matrimonio non sia mai arrivato, hanno messo al mondo nel 2013 la loro prima figlia, Paola. Nel passato di Pausini due relazioni importanti: quella col manager Paolo Cerruti, a cui è stata legata per sette anni fino al 2001, e poi, dal 2004 e per i due anni successivi, l'amore con un altro manager, Gabriele Parisi. Poi l'amore per Paolo, che si è rivelato essere l'uomo della sua vita.