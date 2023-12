Spettatore si annoia al concerto di Laura Pausini: lei se ne accorge, la sua reazione è epica. Il video

Laura Pausini è una delle cantanti italiani più conosciute e amate in tutto il mondo. Pausini è così amata non solo per la sua voce e la sua estrema bravura, ma anche per la sincerità e la genuinità che la contraddistinguono anche sul palco.

Da sempre molto ironica e autoironica, durante i suoi concerti spesso capita che si metta a scherzare con i suoi fan ed è stato proprio quello che ha fatto anche la sera del 26 dicembre al Palasele di Eboli, in provincia di Salerno.

In alcuni video che circolano su TikTok si vede la cantante che si accorge di come uno spettatori sia annoiato o più in generale non stia gradendo la sua esibizione e così gli parla direttamente. "Chi è che non mi sopporta?", domanda Pausini. Qualcuno dal pubblico le risponde e così Laura si rivolge direttamente al ragazzo annoiato: "Come ti chiami? Ciro? Non mi sopporti. Ciro? Ti ho fatto la uallera alla pizzaiola?" chiede la cantante suscitando una risata generale in tutto il palazzetto. Ma perché questa risposta ha suscitato così grande ilarità?

Il significato di "Uallera alla pizzaiola"

Pausini utilizzando quella frase ha dato prova di conoscere alcune espressioni gergali del dialetto napoletano. "Uallera alla pizzaiola" si utilizza per indicare qualcuno, o qualcosa, di molto tedioso, noioso.