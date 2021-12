Biagio Antonacci papà, la figlia di Laura Pausini al settimo cielo: il dolcissimo gesto social

Biagio Antonacci è diventato papà del suo terzo figlio poche ore fa. La gravidanza della compagna Paola Cardinale è stata tenuta riservata fino all’ultimo, lasciando che solo le persone più care ne fossero a conoscenza. Tra loro, c’era anche Laura Pausini, grande amica della coppia, che a poche ore dall’annuncio social ha condiviso con i follower la gioia della nascita del piccolo Carlo e la reazione di sua figlia Paola.

“Mamma, fammi una foto che la faccio vedere a Carlo quando é grande,così vede che ero felice per la sua nascita anche se stavo volando in aereo!” ha esordito la cantante nel post che riporta il tenero gesto della bambina, ritratta felice a corredo del pensiero per i neogenitori: “Paola aspettava da giorni l’arrivo di Carlo Antonacci, ora è così felice per i suoi genitori Paola e Biagio e per i suoi fratelli, Benedetta,Giovanni e Paolo”. E ancora: “Questa bellissima notizia è un segreto che come noi ha conservato fino ad oggi con tanto amore. Brava cucciola! Le abbiamo raccontato che lo zio Biagio Antonacci è stato il primo a scrivere una canzone per lei ‘E’ a lei che devo l’amore’ e che la zia Paola Cardinale è sempre stata accanto a noi con la sua dolcezza e il suo affetto”.

Laura Pausini, a nome suo, del compagno Paolo Carta e della figlia, ha poi espresso ancora la felicità per la famiglia di Biagio, amico fraterno con cui gioire di uno dei momenti più memorabili della loro vita: “La vostra gioia e la vostra emozione sono nostre. Vi mandiamo tanto amore e non vediamo l’ora di abbracciarvi tutti”.

Chi è Paola Cardinale, compagna di Biagio Antonacci che l'ha reso papà

Biagio Antonacci è diventato ieri papà di Carlo, frutto dell’amore per Paola Cardinale, la donna che gli è al fianco ormai da quattordici anni. I due abitano a Milano, città d'origine di lui, ma viaggiano spesso tra Bologna e l’Isola d’Elba, terre molto amate. Il primo incontro nel 2004. L'amore è nato dopo la separazione di lui da Marianna Morandi, figlia del famoso cantante Gianni, che gli ha dato due figli: Paolo, anch'esso cantante, e Giovanni, nome dato presumibilmente in omaggio al nonno. E dopo l'addio di lei all’ex calciatore Massimo Brambati, padre della sua prima figlia, Benedetta, nata nel 1999. Per entrambi, insomma, l'arrivo di Carlo non segna la prima volta da genitori.