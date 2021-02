Laura Pausini 'col pancione' scrive alla figlia: "Questo momento non lo dimenticherò mai"

Oggi è un giorno speciale per Laura Pausini. Paola, sua figlia, compie 8 anni e lei le dedica su Instagram un ricordo pieno d'amore.

La cantante ha condiviso una foto di quando era incinta, nel 2013, con un pancione enorme, gli ultimi giorni di gravidanza, mentre immaginava cosa avrebbe significato davvero diventare mamma. Oggi lo sa bene e, come risponde a una follower che le fa gli auguri, per lei "non esiste altro di più bello".

"2013. Era la notte del 6 febbraio cara Paola - si legge nel post - Sapevo che dopo pochi giorni ti avrei finalmente conosciuta... ed ho scattato questa foto per te, per quando saresti diventata grande, per farti vedere che io questo momento non lo dimenticherò mai... Guarda come eri già grande nella mia panciona, piccola mia". Paola è l'unica figlia che la cantante ha avuto dal compagno Paolo Carta - al quale è legata dal 2005 - nata quando lei aveva 38 anni.

Sotto il post di Laura Pausini per sua figlia Paola

Laura Pausini e le difficoltà dei primi anni da mamma

Non sono stati semplici i primi anni da mamma per Laura Pausini. La cantante, impegnatissima in tutto il mondo, ha sempre portato la figlia con lei - e con il compagno Paolo, suo chitarrista - e gli impegni di lavoro, a volte, non le hanno permesso di viversi appieno tutto. Come quando non riuscì ad andare a vedere la sua recita scolastica perché a causa della stanchezza non sentì la sveglia. Con gli anni ha imparato meglio e conciliare lavoro e vita privata e adesso che Paola è più grande, Laura Pausini riesce a vivere tutto con più serenità.