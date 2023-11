Laura Pausini, la bordata della figlia: "Stai andando malissimo, non vendi"

Trent'anni di carriera non mettono Laura Pausini al riparo dal giudizio più severo, quello di sua figlia Paola. La bambina, che oggi ha 10 anni, è cresciuta tra un backstage e l'altro - sempre dietro alla mamma e al papà, il chitarrista Paolo Carta - ma solo da poco inizia davvero a rendersi conto del loro mestiere e delle dinamiche che ci sono dietro, come ha fatto sapere la cantante di Solarolo in una recente intervista a Radio Italia.

Ospite del programma di Manola Moslehi, Laura Pausini ha raccontato un aneddoto molto divertente sulla figlia: "Adesso che è un po' più grande e vede i numeri, gli streaming, queste cose qui, mi fa: 'Mamma, stai andando malissimo'". La piccola Paola, dunque, controlla le vendite della mamma e la bacchetta. Un altro aspetto molto divertente, raccontato sempre dall'artista, è la curiosità sulla sua popolarità: "Mi chiede: 'Non ho capito se sei famosa o no'. Secondo voi come glielo dico? Vado lì e le dico 'sì, sono famosa, sono la divina'. Le dico di chiedere al padre".

Il video dello showcase, pubblicato da una fan su TikTok, è esilarante e in tanti commentano divertiti. "Dille che sei abbastanza ricca per questa generazione e la prossima" scrive ironico un utente, e non manca qualche veleno: "La figlia ha capito tutto".