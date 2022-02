Laura Pausini festeggia la figlia: le foto del favoloso party in famiglia

Festa a tema Titanic per il compleanno di Paola, la figlia di Laura Pausini e del compagno Paolo Carta che ha festeggiato 9 anni. Al centro dell’amore dei suoi genitori, la bambina è stata destinataria anche di una dedica da parte della sua mamma che con i follower ha condiviso il giorno speciale postando alcune foto del party in famiglia.

“Sembra incredibile che siano passati già nove anni da quando sei qui con noi Paola” ha scritto la cantante: “Ogni notte mi addormento con la speranza che non mi chiederai mai di andare a dormire nella tua camera, ogni mattina mi sveglio felice perché sei ancora nel lettone con noi. Ti Amo Piccola Mia… io,babbo,Jader,Jacopo, Joseph, i nonni, gli zii e i tuoi cugini,siamo tanto orgogliosi di te!”.

Poi il racconto dell’idea di organizzare una festa incentrata sulla storia del Titanic che tanto ha affascinato la sua bambina dopo aver visto l’omonimo film. “Paola poche settimane fa ha ascoltato la canzone Eyes Blue e ha sentito la parola Titanic, mi ha chiesto cosa fosse e le ho spiegato che è un film.. curiosa com’è, l’ha voluto vedere (le ho fatto saltare alcune piccole parti) e per questo ha voluto fare la festa del suo compleanno dedicata al suo nuovo film preferito”.

Nelle immagini si notano tutti i dettagli proprio della pellicola tanto amata dalla bambina, totalmente nella parte anche per il look sfoggiato con tanto di guanti bianche e piuma in testa firmato Elisabetta Franchi. Al collo non poteva mancare il famoso gioiello, il cuore dell’oceano, lo stesso indossato dalla protagonista del film Rose e, naturalmente una torta scenografica a forma di nave.