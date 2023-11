Laura Pausini gelossissima del marito: "Tra noi c'è passione e se qualcuno lo guarda ammiccando..."

Laura Pausini è cantautrice italiana più conosciuta nel mondo, ha vinto quattro Latin Grammy e un Grammy e tra poco partirà per un tour mondiale dopo la pubblicazione del suo nuovo album Anime parallele. La sua carriera ha avuto inizio sul palco di Sanremo nel 1993 quando all'Ariston cantò per la prima volta La solitudine. Oggi, dopo 30 anni, ammette, a Repubblica, che "se non ci fosse stato Pippo Baudo che sceglieva La solitudine, non sarei qui. Da direttore artistico ti seguiva passo dopo passo: alle prove era lì a darti consigli: 'La devi cantare più convinta'. Credeva in noi".

Del nuovo album, ma anche della sua vita, ha parlato al quotidiano spiegando che in Anime parallele parla di diritti: "Da quando faccio questo mestiere non mi sono mai schierata politicamente, non sono in grado, non capisco tante cose, mentre sui diritti umani faccio canzoni. Sono l’unica cosa importante. Canto e scrivo quello che sento". E Pausini prova molto amore, moltissimo: "È il motivo per il quale siamo stati creati. Siamo qui per scoprire gli altri e vedere negli altri chi siamo. Rispettando le differenze restiamo liberi. Motivo per il quale nel disco i corpi sono stati posizionati sulle strisce pedonali della terra".

L'amore per il marito Paolo Carta e la canzone cantata con la figlia

In una canzone, Davanti a noi, parla del rapporto con il marito Paolo Carta, di cui in questi giorni si parla molto in quanto suo figlio, Holden, è uno dei concorrenti di Amici, (Sempre libero di scegliere la rotta che hai di fronte / tanto non so andare via / dai tuoi occhi visionari / che non temono il futuro e corse fuori dai binari / ed infatti resto qui / a sfinirti di presente, a dormire quasi niente / che mi accompagni oltre quel che vedo e che non so). "Mi sono sposata dopo 18 anni perché ho capito che ognuno di noi ha la propria individualità - ha spiegato Pausini -. Lasciandoci liberi di essere chi siamo preserviamo il rapporto. I miei amici sono allucinati perché ci guardiamo come se fossimo fidanzatini. Tra noi c’è amore, passione, fiducia e rispetto delle libertà reciproche". E sulla questione gelosia ammette di essere molto gelosa: "I primi anni, molto… Oddio, sono gelosa anche oggi se qualcuno lo guarda in maniera ammiccante".

Nel nuovo album c'è anche una canzone cantata con Paola, sua figlia. Un brano delicatissimo che doveva essere una sorpresa per Paola perché parla del legame tra un genitore e un figlio: "Avevo pensato di fargliela trovare come sorpresa il giorno dell’uscita dell’album. L’ho cantata di notte, ho lo studio di registrazione in casa, lei è scesa e ha insistito per cantarla. Le ho messo le cuffie, ha cantato sul ritornello dov’era registrata la mia voce, in italiano e in spagnolo. Pensavo di tenerla per noi, ma il mio manager mi ha detto di lasciarla. È una delle canzoni più vere della mia carriera".

La carriera, il successo e l'umiltà

Il successo mondiale non l'ha cambiata però ha la consapevolezza di non essere più solo Laura, anche se non aveva mai pensato che sarebbe diventata una star: "La Laura che prende l’aereo è la stessa che prendeva il treno delle 7.30 a Solarolo e ora ha quasi 50 anni. Non sono più solo italiana, non sono più solo mia. Non penso mai a me come a una star, non sognavo di diventare famosa. Non avevo mai visto una donna fare pianobar, si figuri se pensavo che sarei andata a Sanremo o all’Olympia di Parigi o al Madison Square Garden di New York. Vivo la contraddizione. Aspiro a essere naturale dentro una vita che di semplice non ha niente".

In passato è spesso stata giudicata per come si è vestita e in merito alla bellezza Pausini fa una riflessione sulla pressione della bellezza: "Non ho mai potuto puntare su quello però mi chiedono spesso perché porto i pantaloni neri. Mi sembra ridicolo, devo rispondere se canto male. È vero, la pressione c’è. La senti, alla mia età, a livello di marketing: va di moda il reggaeton? Allora fai il duetto con un giovane. E perché non un po’ più di seno di fuori? Ogni artista ha il diritto di scegliere come presentarsi".

Il 16 maggio festeggerà il suo 50esimo compleanno e per lei questo è un "rompimento di cavolo", e al momento "spero di diventare come le persone che arrivano a un traguardo serene. In questo momento mi dà solo fastidio, non so neanche se festeggerò". Perché per lei il periodo più bello della sua vita è stato dai "39 ai 43 anni, con Paola piccola".