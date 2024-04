Laura Pausini pazza di Jannik Sinner, le foto e la dedica speciale: "È un esempio"

Laura Pausini si trova negli Stati Uniti per il suo tour internazionale e non poteva mancare alla grande partita finale dei Miami Open che ha visto trionfare il nostro Jannik Sinner.

Pausini non ha nascosto di essere una sua fan e su Instagram ha condiviso alcuni selfie con il campione e in generale della partita. "Il nostro campione Jannik Sinner ancora una volta ha portato l’Italia a vincere, grazie al suo talento, al suo allenamento, la sua forza di volontà e il suo carattere", ha scritto a corredo del post, "Sei un grande orgoglio per tutti noi e un esempio per tutti i giovani è stato bellissimo starti accanto in questo giorno così importante! Ed è solo il primo di tanti appuntamenti che ci aspettano insieme, farò il possibile per seguirti! Grazie".

Nelle storie Instagram poi ha continuato dichiarando: "Il nostro Jannik è un esempio vero per tutti i nostri giovani che sognano di fare le cose fatte alla grande: bisogna impegnarsi, studiare e diventare campioni non è una cosa semplice. Ma è straordinario, è un esempio che ammiro tantissimo".