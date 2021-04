Laura Pausini scrive alla sua mamma: “Per me avevi altri sogni, ma mi hai lasciata libera di seguire il mio”

Laura Pausini ha parlato spesso della sua mamma come una presenza fondamentale nella sua vita, fonte di coraggio e tenacia, ma soprattutto di un amore incondizionato donatole senza mai interferire nelle sue scelte professionali. Oggi, 10 aprile, la signora Gianna Ballardini festeggia il compleanno e per l’occasione, la cantante le ha dedicato un post che, con poche ma significative parole, ha riassunto l’essenza di un rapporto madre-figlia alimentato ogni giorno da una vicinanza indispensabile.

“Buon Compleanno mamma, so che avevi altri sogni per me ma so anche che mi hai lasciata libera di seguire questo mio sogno e porto sempre la tua mano nella mia anche quando sono lontana”, ha scritto Laura a corredo di una foto che le ritrae insieme: “Per me è importante sentirti al mio fianco come in questa foto scattata all'Arena di Verona qualche anno fa quando ti ho portata sul palco improvvisamente per farti vedere cosa significa per me essere felice. Ti amo. Sempre”. I messaggi di auguri dei fan sono arrivati numerosi a corredo di una dedica emozionante che ribadisce l’importanza del legame, ma anche la semplicità dell’artista che, nonostante la fama mondiale adesso anche arricchita dalla nomination agli Oscar con il brano ‘Io sì’, colonna sonora del film di Edoardo Ponti 'La vita davanti a sè', resta sempre un bellissimo esempio di autenticità.

Chi è Gianna Ballardini, la mamma di Laura Pausini

I sogni di mamma Gianna a cui Laura Pausini fa riferimento nel post scritto in occasione del suo compleanno li ha raccontati tempo fa in un’intervista a Vanity Fair. “Mia madre è speciale. Lei sperava facessi la farmacista, ma non mi ha mai chiesto di mettere da parte i miei sogni”, spiegò allora la cantante, rivelando di averla portata con lei durante il tour del 2017 per averla accanto insieme alla figlia Paola, nata dall’amore per il marito Paolo Carta. I genitori di Laura Pausini, Gianna Ballardini, ex maestra d’asilo, e Fabrizio Pausini hanno festeggiato 50 anni di matrimonio lo scorso agosto, circondati dall’affetto della loro splendida famiglia formata dalle due figlie, dai loro mariti e da tre splendidi nipoti: Paola, appunto, la figlia della cantante, e i gemelli Cecilia e Matteo, avuti dalla secondogenita Silvia.

“Oggi come oggi, e? difficile vedere una coppia arrivare a questo traguardo ed e? un insegnamento per noi e per i nostri bambini. Chissa? se loro due si rendono conto di cosa hanno fatto per tutti noi. Vi amiamo tanto mamma e babbo”, il dolce pensiero di Laura a corredo del post pubblicato in occasione dell’eccezionale anniversario.