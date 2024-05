Laura Pausini, il messaggio nella notte per Angelina Mango dopo l'Eurovision. La reazione della cantante

Un successo dopo l'altro, la scalata delle classifiche, i suoi brani che vengono cantanti e fanno ballare. Angelina Mango sembrerebbe essere inarrestabile. Il palco dell'Eurovision se l'è mangiato e anche se non è arrivata sul podio la sua bravura è palese e tutta Europa se n'è accorta.

I complimenti la accompagnano da quando cantò "Something" ad Amici. E tra i suoi fan compare anche Laura Pausini: che lei fosse pazza di Angelina era già noto, ma dopo aver visto la sua esibizione all'Eurovision ha voluto omaggiarla di nuovi elogi.

"Quello che hai fatto è straordinario... In un solo anno da Amici a Sanremo e ora all’Eurovision… Alla tua età! Sai da sempre che non vedo l’ora di averti al mio fianco come voce femminile nel mondo e ci stai già riuscendo!", ha scritto in un commento la popstar italiana. "Bravissima... Stai lavorando tantissimo (molto di più di ciò che la gente vede e io lo so bene) ma continua così perché davanti a te ti aspettano tante emozioni e soddisfazioni! Sei una voce grande! Un talento! E io sarò li sempre a tifare per te. Complimenti", ha concluso Pausini.

Anglina sarà rimasta sicuramente di sasso leggendo le parole scritte da una delle più grandi cantanti italiane di sempre e così, tra l'imbarazzo e la gioia, ha commentato solo con un cuore, anche perché qualsiasi parola non sarebbe stata abbastanza.