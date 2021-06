Laura Pausini, un altro successo per "Io sì": vince il Nastro d'Argento

"Io sì", la canzone di Laura Pausini che l'ha portata anche agli Oscar (dove però non ha vinto) si è aggiudicata un altro premio: il Nastro d'Argento per la migliore canzone originale.

Il brano è la colonna sonora del film originale Netflix "La vita davanti a sé" di Edoardo Ponti con Sophia Loren. Oltre al riconoscimento italiano Io sì ha vinto anche un Grammy, quattro Latin Grammy Awards e è stata candidata agli Oscar© 2021.

Io sì è frutto della collaborazione con Diane Warren, undici volte nominata agli Oscar, e con Bonnie Greenberg music supervisor di film come Tutto può succedere, Il matrimonio del mio migliore amico, What women want, The Mask). Il testo in italiano è stato curato insieme a Niccolò Agliardi, tra i suoi storici coautori, noto per essere vicino al cinema e alla grande fiction italiana, che martedì sera riceverà il Nastro con lei.

Laura Pausini, il messaggio di ringraziamento dopo la vittoria

Laura Pausini ha scelto i social per ringraziare la canzone che le ha dato grandi emozioni e soddisfaizoni, il pensiero va poi al cinema con la speranza che abbia un'ulteriore spinta grazie a questo suo successo: