Laura Pausini e Paolo Carta, il bellissimo regalo chiesto per le nozze

Sono nel pieno dell'entusiasmo Laura Pausini e Paolo Carta, diventati marito e moglie dopo 18 anni insieme. Depistando tutte le indiscrezioni sulla data delle nozze, la cantante e il musicista hanno sorpreso tutti annunciando il lieto evento a cerimonia celebrata, attraverso una serie di foto che ha regalato ai follower la magia di una giornata vissuta in assoluta riservatezza.

"11 anni fa Paolo mi ha chiesto di sposarlo facendomi una sorpresa" ha scritto Laura a corredo del post che ha mostrato il momento della proposta di matrimonio fatta da lei al compagno: "Poco dopo sono rimasta incinta e abbiamo deciso che ci saremmo sposati quando nostra figlia sarebbe diventata grande e avrebbe potuto portarci gli anelli. Però, due anni fa durante il lockdown, ho fatto io una sorpresa a lui... Nel giardino di casa mia in Romagna". E lì, a Solarolo, nella villa dei genitori, i due si sono scambiati le promesse più attese.

Innumerevoli gli auguri arrivati alla coppia e, come ha fatto sapere Laura Pausini, tante sono anche le richieste di chi vorrebbe inviare agli sposi un regalo. Ed è per questo che la cantante ha annunciato la decisione sua e del marito di destinare qualsiasi dono ad alcune associazioni che sostengono il futuro dei bambini. "Grazie a tutti per i vostri auguri, il vostro affetto è arrivato forte al nostro cuore" si legge su Instagram: "Molti di voi ci stanno scrivendo per inviarci un regalo e apprezziamo moltissimo l'intenzione, ci dimostra quanto la nostra e le vostre famiglie siano unite. Al contempo io e Paolo vorremmo che questa unione possa essere una fonte di gioia non solo per noi. Per questo invitiamo chiunque volesse farci un pensiero a fare una donazione a nostro nome a favore di alcune associazioni che da tempo sosteniamo nella nostra vita privata, certo che questo renderà felici tutti i bambini che quotidianamente sono sostenuti dalle stesse. Rendereste immensamente felici noi e loro!".

A completare il messaggio il tag a Bimbo Tu, un'organizzazione no-profit per i bambini colpiti da malattie del sistema nervoso centrale e tumori solidi, Chicchi di Caffè che si occupa principalmente di sostenere bambini disabili o estremamente indigenti in Ghana e Juegaterapia che provvede a donare alle aree pediatriche di diversi ospedali console, tablet e videogiochi.