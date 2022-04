Laura Pausini, il vecchio video al pianobar con il padre è commovente

La voce era innata, ma a far innamorare Laura Pausini della musica ci ha pensato suo papà Fabrizio, pianista e cantante, che notando il talento della figlia per anni l'ha portata insieme a lui a fare pianobar. E' stato lui il suo primo talent scout, che ha creduto in lei fino alla vittoria di Sanremo nel 1993, con La solitudine, quando per l'allora diciottenne di Solarolo si aprirono le porte della musica italiana e internazionale, fino a diventare la straordinaria artista di oggi.

Laura Pausini non smette mai di esprimere la sua gratitudine per il papà e ricorda sempre con tenerezza quegli anni trascorsi tra ristoranti e feste in piazza. In occasione del suo compleanno, ecco una bella sorpresa tirata fuori dalla scatola dei ricordi, un vecchio video in cui padre e figlia cantano Non amarmi, indimenticabile hit di Francesca Alotta e Aleandro Baldi: "Buon compleanno babbo - si legge sul profilo Instagram della cantante - Questa è una sorpresa per te. Te la ricordi? 10 anni di pianobar insieme sono stati 10 anni di vita e duetti per me indimenticabili. Grazie per tutto quello che mi hai insegnato! Ti amo".

Fabrizio Pausini a The Voice Senior

Fabrizio Pausini ha sempre continuato a fare il musicista e l'anno scorso si è presentato a The Voice Senior, il talent musical di Rai2 dedicato agli over '60. Una sorpresa per i giudici, il pubblico, ma anche per la stessa cantante che lo ha scoperto dalla tv la sera stessa e per una volta è stata lei a fare il tifo, insieme a sua sorella Silvia, alla figlia Paola e ai nipoti Cecilia e Matteo: "Anche per noi sono 4, anzi 5 sì - scrisse dopo l'esibizione - Sei stato fantastico nonno, siamo tutti con te".

Il video pubblicato da Laura Pausini