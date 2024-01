Fermano Laura Pausini al semaforo dopo il concerto, lei reagisce così: il video

Se c'è una cosa che proprio non manca a Laura Pausini - oltre alla sua incredibile voce - è la gratitudine. La cantante è sempre molto attenta al rapporto con i suoi fan e non solo in occasioni pubbliche. Non si tira mai indietro quando si tratta di fare foto e autografi, ma soprattutto quando il pubblico la incontra e le dimostra tanto affetto.

L'artista di Solarolo ama dedicare attenzioni e tempo a chi la segue e ascolta la sua musica, come ha fatto l'altra sera dopo un concerto. Ferma al semaforo, seduta al posto del passeggero sul van in cui viaggiava, alcuni fan la chiamano dalla macchina accanto e lei abbassa il finestrino per salutarli. "Ho visto 5 date" le dice una ragazza, a cui risponde sorridendo: "Davvero?". "Sì Laura, per te qualsiasi cosa" replica la fan. A quel punto Laura Pausini ringrazia ancora una volta tutti e prima di ripartire con l'auto, una volta scattato il verde, li saluta con un consiglio materno: "Andate piano".

Increduli i fan, hanno pubblicato il video su TikTok, condividendo il loro momento magico e rinnovando la profonda ammirazione nei confronti della cantante: "Quando ti chiami Laura Pausini - si legge nel copy - sei premiata in tutto il mondo e non smetti di ringraziare i tuoi fan dopo un concerto".