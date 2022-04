"Ma è nudo?": Laura Pausini scopre due fan che fanno sesso durante la diretta, la reazione (VIDEO)

Laura Pausini ieri sera aveva organizzato una diretta Instagram con i suoi follower per parlare del nuovo film " Laura Pausini - Piacere di Conoscerti" disponibile su Prime Video, mai si sarebbe sognata di incappare in una situazione tanto assurda. Dopo aver parlato della pellicola che mostra al pubblico la sua anima, l'adolescenza e più in generale Laura prima di Sanremo apre le danze alle chiacchierate con il pubblico, immancabile un cammeo della figlia che la redarguisce dicendo che lei, la mamma, non sa parlare inglese.

La scoperta hot di Laura Pausini

Incredibile, ma vero, tra i vari fan che Laura accetta di inserire nella diretta c'è anche una coppia. Una coppia, come dire, che si stava divertendo sotto le coperte. All'inizio la cantautrice non se ne accorge, ma quando realizza che entrambi sono a petto nudo e in camera da letto esclama "Ma state facendo l'amore?" e senza imbarazzo i due rispondono "sì". "No ragazzi, non posso crederci abbiamo trovato due che stanno ciu**ndo, adoro!", spiega e poi chiede ancora: "Ma che ore sono in Brasile? Le cinque del pomeriggio? Bel momento per fare l'amore".

Con la coppia, in collegamento dal Brasile, Pausini parla in portoghese e poi traduce in italiano. Lo sketch è esilarante anche perché la donna ad un certo punto inquadra l'uomo mentre si sta rivestendo e quindi la star emiliana non può fare a meno di chiedere: "Ma è nudo?". La risposta è stata no, ma ormai la scena è entrata nella storia.