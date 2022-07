Laura Pausini ubriaca, 'soccorsa' dalla figlia: il video

Laura Pausini come non l'avevamo mai vista. Su TikTok la cantante ha pubblicato un video a dir poco esilarante, girato da un amico durante una cena in barca. Nei bicchieri dei commensali c'è del vino rosso e ne è bastato davvero poco a lei per andare su di giri.

Nel video si vede l'artista ridere a crepapelle, fino alle lacrime, senza riuscire a finire un discorso e senza riuscire nemmeno a tenere gli occhi aperti, come prova a spiegare alla figlia Paola che le si avvicina, ignara di quanto sta accadendo e anche un po' preoccupata. "E' una cosa bellissima" è tra le poche cose dette dalla cantante (sempre ridendo) che si capisce e l'allegria della tavolata è travolgente, come la sua simpatia. Sono in tanti a farglielo notare. "Mi hai fatto spaccare dalle risate" scrive una follower e tante altre si riconoscono in lei: "Anche io dopo un sorso di birra rido per un'ora". "Ebbene sì! Sono astemia" spiega Laura Pausini dopo aver pubblicato il video, aggiungendo: "Avevo bevuto mezzo bicchiere di vino rosso mischiato con l'acqua". Cose che succedono durante le serate estive, quando l'allegria e l'amicizia prendono il sopravvento.

Laura Pausini è in vacanza in Sardegna, in barca, insieme al marito Paolo Carta e loro figlia. Sui social ci sono diversi scatti delle loro giornate in famiglia, l'ultimo invece è di coppia. "Innamorati naufraghi" scrive la cantante, scatenando i commenti di fan e amici. "A costo di ripetermi: che boni!" si lascia sfuggire Giorgia e la Pausini lancia un'altra delle sue irresistibili battute: "Ma la domanda é: noi giovani cantanti italiane che stiamo con due manzi, come veniamo definite? Manze o mucche (con emoticon, ndr)?".

Il video pubblicato su TikTok