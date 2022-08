Paura per Laura Torrisi, il maltempo in Toscana tocca anche casa sua: le foto

I danni causati dal maltempo non hanno risparmiato neanche Laura Torrisi. L'attrice che da anni vive in Toscana, a Firenze, ha condiviso su Instagram le immagini della violenta, e paurosa, tempesta che ha colpito la regione nella giornata di ieri, 18 agosto. Il giardino della sua casa non è stato risparmiato: sono molti i rami, alcuni anche molto grossi, che si sono staccati dagli alberi, per non parlare dell'assenza di elettricità e acqua potabile.

L'attrice ha rassicurato i suoi fan affermando di stare bene e ha poi ringraziato chi le ha mandato messaggi di conforto o chi si è preoccupato per la sua salute. Torrisi, dopo aver mostrato anche i numerosi lampi che hanno squarciato il cielo di notte, ha condiviso le foto della cena a lume di candela e delle candele accese per fare luce nel salotto di casa e che ha dovuto ricaricare il telefono nell'auto.

"Grazie dei messaggi, stiamo bene - ha scritto in una storia - Senza acqua nè corrente da 24 ore ma almeno il tempo sembra darci tregua (per ora). Siamo ancora in allerta gialla (codice giallo in Toscana per il maltempo almeno fino alle 20:00 di oggi sabato 19 agosto, ndr). Attendiamo la protezione civile e gruppo elettrogeno in attesa del ripristino delle utenze. nel frattempo ripuliamo dai danni e dentro e fuori casa. Be positive sempre e comunque".

Per ironizzare sul maltempo e cercare di smorzare la paura Torrisi ha poi condiviso le foto del nuovo modello di lavastoviglie che ha 'comprato': "Lavastoviglie di ultima generazione, per info e brevetto contattatemi" ha scritto a corredo della storia che mostra i piatti, i bicchieri e le posate posizionati sul terrazzo di casa mentre vengono bagnati - e quindi lavati - dalla pioggia.