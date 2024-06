Laura Torrisi in vacanza con la figlia Martina (la somiglianza è incredibile): le foto

Laura Torrisi e la figlia Martina, nata dall'amore per Leonardo Pieraccioni, hanno fatto il loro primo viaggio madre figlia fuori dall'Italia. Le due hanno preso un aereo e sono atterrate a Barcellona. Laura, felicissima per questa loro esperienza, ha scritto su Instagram un post bellissimo, a corredo di un filmato che riassume quanto hanno fatto nella città spagnola.

"Aspettavo questo momento da anni: io e te zaino in spalla e via alla scoperta del mondo!", ha scritto Torrisi emozionata, "É stato bellissimo rivivere Barcellona con te (20 anni dopo!), vederti usare Google maps, parlare inglese nell’unica terra dove non viene parlato né capito (si parla solo spagnolo o catalano), tenere stette a noi borse e telefoni per paura di essere scippate, usare gli scivoli per entrare in alcuni negozi e girare in bicicletta tutta la città!". "Non vedo l’ora di partire per nuove avventure amore mio tu forse un po’ meno perché come dicesti a 8 anni, sono una mamma radioattiva (intendendo iperattiva)", ha aggiunto infine l'attrice ricordando una frase divertente di Martina che oggi ha 14 anni.

Laura e Leonardo sono riservatissimi, le foto di e con la figlia sono poche. Sulle loro pagine Instagram ogni tanto il volto della ragazzina compare, ma sono rare occasioni per questo motivo questa condivisione social ci permette di scoprire qualcosa in più sulla 14enne. La somiglianza tra Martina e Laura è palese anche se nelle foto tutte e due hanno sempre gli occhiali da sole. Stessi colori, stesso sorriso magnetico. A sorprendere però è che Pieraccioni non abbia messo neanche un like ai due post dell'ex compagna. Probabilmente si tratta solo di un caso, perché tra i due, nonostante la fine dell'amore, hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto (a gennaio Laura era presente alla prima del suo ultimo film anche se in una sala diversa rispetto alla nuova compagna).